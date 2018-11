Tunisie : Mehdi Jomaa appelle à l’apaisement politique et social et à la conciliation

L’ancien chef de Gouvernement et le président fondateur du Parti Al Badil Ettounsi Mehdi Jomaa a rencontré ce matin le président de la République Beji Caid Essebsi au palais de Carthage dans le cadre de l’échange des points des vues et des avis avec les différents acteurs et les personnalités politiques sur la situation générale du pays et sur les plus importants enjeux politiques, économiques et sociaux.

Jomaa a souligné à l’occasion la difficulté de la situation par laquelle passe la Tunisie aujourd’hui dans cette ambiance de tension politique, de détérioration de la situation économique et de congestion sociale, situation nécessitant le renforcement de l’unité nationale et du sens de la responsabilité et la conciliation autour des vrais enjeux de la Tunisie pour la reconstruction et le sauvetage.

Dans ce même sens, Jomaa a appelé à l’apaisement politique et social, à la priorisation du dialogue entre tous les acteurs politiques et sociaux et à la primauté de l’intérêt suprême de la Tunisie loin des appartenances et des conflits politiques et dans le cadre des institutions et le respect de la suprématie de la Loi et de la Constitution et la protection de l’image de la Tunisie aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur.