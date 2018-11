Ligue 1 (9e journée) : Le CA bizertin rejoint le CS sfaxien en tête du classement

Le CA Bizertin, vainqueur du Stade Tunisien (2-0), a rejoint le CS Sfaxien, accroché par le CS Hammam-lif (0-0), en tête du classement de la Ligue 1, mercredi au bout d’une 9e journée pauvre en buts avec trois réalisations seulement, à l’image du classico entre l’Espérance de Tunis et l’Etoile du Sahel qui s’est soldé par un nul vierge.

Sur les trois buts inscrits au cours de cette journée deux ont été réalisés par le CA Bizertin aux dépens du Stade Tunisien, au stade d’Al Alia.

Les locaux qui réalisent la meilleure affaire de la journée ont ouvert la marque à la 9e grâce à un but contre son camp de Houcem Bnina, avant que Halim Darragi ne double le score en fin de match (91) offrant à son équipe la sixième victoire de la saison et la première place du tableau partagée désormais avec le CS Sfaxien (21 pts chacun).

A Radès, le classico opposant l’Espérance de Tunis à l’Etoile du Sahel n’a pas connu de vainqueur offrant ainsi un seul point aux deux formations. Le club “sang et or” freiné par les Etoilés (0-0) décroche d’une place au classement avec 20 points, après une série de cinq victoires.

De son côté, l’Etoile, après un deuxième résultat nul consécutif, préserve sa 4e place avec un total de 17 points.

Pour sa part, le CS Sfaxien, leader du championnat et qui accueillait le CS Hammam-Lif a, également, été accroché en concédant le nul vierge, perdant au passage deux points précieux et l’occasion de prerserver son leadership.

Le CS Sfaxien se devait de rectifier le tir après un précédent déplacement au Bardo pour le compte de la 8e journée qui s’était également soldé par un nul vierge, mais les protégés de Ruud Krol n’ont pu prendre la mesure d’une vaillante équipe du CS Hammam-lif, tenue d’améliorer un classement préoccupant en bas du tableau.

A la faveur de ce bon match nul, qui plus est sur une pelouse de Mehiri où peu d’équipes ont pu tenir tête aux “noir et blanc”, le club phare de la banlieue sud arrache un point précieux et occupe actuellement le 12e rang avec 7 points.

Autre club sudiste, l’ES Métlaoui a réalisé une bonne opération en venant à bout de la coriace JS Karouanaise grâce au but de Hachem Abbès à la 47e. La formation du bassin minier glane ainsi six points en tout en deux journées, après la défaite infligée par la LNFP à son précédent adversaire l’US Monastir, et se hisse ainsi à la 7e place avec 11 points après un mauvais début de saison.

De son côté, la JS Kairouanaise souffle le chaud et le froid, se maintenant à la 10e avec un compteur bloqué à 9 points.

Plus au sud, l’US Ben Guerdane et le Stade Gabésien ne sont parvenus à se départager (0-0), se partageant désormais la 8e place du classement avec 10 points.

Sur un nul vierge s’est, également, soldée la confrontation entre l’US Monastir et son hôte l’AS Gabès. Un résultat qui ne sert les intérêts d’aucune des deux formations avec d’un côté, la Zleza, toujours avant-dernière avec 5 points et de l’autre, l’US Monastir lanterne rouge avec seulement 2 points à son actif.

Le match opposant l’US Tataouine au Club africain a été reporté à une date ultérieure en raison de l’engagement des clubistes en ligue des champions d’Afrique.