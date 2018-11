Tunisie : Perturbation et coupure dans l’approvisionnement de l’eau potable, à Bizerte

Une perturbation et une coupure dans l’approvisionnement en eau potable, seront enregistrées à partir de demain, mercredi 28 Novembre 2018, à Bizerte, au niveau des rues Hassen Nouri et Tunisie, du port de plaisance et d’une partie de la vieille ville (Ksiba et Houmet El Andalous), a fait savoir mardi soir, la SONEDE.

La société explique avoir programmé des travaux de déviation d’une partie du canal d’adduction de l’eau, d’un diamètre de 300 mm dans le cadre des travaux que va entreprendre la municipalité de Bizerte pour le bitumage de la rue Hassen Nouri.

L’approvisionnement en eau va reprendre graduellement, au cours du même jour, à partir de 17h.