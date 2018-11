« Maison Turki » inaugure une nouvelle adresse gourmande à La Marsa

C’est avec grande fierté que Mme Wafa Turki, fondatrice de l’enseigne de pâtisserie haut de gamme « Maison TURKI » a inauguré ce samedi 24 novembre 2018 son sixième point de vente à La Marsa. En présence de nombreux invités de marque et clients, Mme Turki a présenté la panoplie de produits fin faits à la main.

Des créations originales et savoureuses telles que les mignardises, le chocolat et les mini-bouchées salées, offrent un mélange parfait de tradition et de modernisme. Sa fameuse Baklawa au chocolat est l’un des produits phares qui traduit bien l’esprit de la marque à savoir la revisite de la pâtisserie tunisienne.

« Maison Turki », l’histoire d’une passion Derrière « Maison Turki » se cache une jeune femme entrepreneuse et ingénieur de formation. Après une carrière académique doublée d’une formation professionnelle, Wafa franchit le pas et se lance dans l’entrepreneuriat : plonger dans sa passion, la pâtisserie.

Et en 2013, elle fonde à Sfax la « Maison Turki », le premier magasin d’une chaine qui compte aujourd’hui 6 magasins installés dans les quartiers les plus prisés du pays : Route aïn à Sfax (Aout 2013), Route 18 janvier à Sfax (Juin 2014), Lafayette à Tunis (Juillet 2014), Sousse (Juin 2015), Menzah 6 (Mai 2017) et aujourd’hui La Marsa (Novembre 2018).

Mais la passion de Wafa Turki c’est son esprit créatif qui la nourrit ; et son attention pour la qualité la guide dans ses créations traditionnelles avec une touche de modernité. C’est donc l’histoire d’une passion et d’un partage qui grandit et se concrétise aujourd’hui avec « Maison Turki ».