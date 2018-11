L’humoriste et chroniqueur, Bassem Hamraoui, était en compagnie de Hedi Zaïem pour partager ses débuts dans le monde du théâtre et du cinéma.

Il a longuement parlé de son père qui est arrivé à Tunis pour travailler et pour faire vivre sa famille. Il a ensuite étudié le théâtre et se retrouve actuellement en train de rencontrer un grand succès en présentant sa pièce de théâtre avec Naïma Jeni et Oumaima Ben Hafsia et Faycel Lahdhiri.

