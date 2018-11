Ligue 2 (8e journée) : Un trio pour la première place de la poule A, un duel au sommet de la poule B

Le trio de tête de la poule A de la Ligue 2 professionnelle de football sera à l’épreuve du déplacement ce week-end avec l’objectif de s’emparer de la première place du tableau, tandis que l’affiche de la poule B proposera un duel au sommet entre le leader et son dauphin.

L’AS Marsa (17 pts), invincible depuis le début de la compétition, sera en déplacement à Oued Ellil (8 pts) avec l’intention de conforter son leadership de la poule A et de creuser l’écart qui le sépare de ses poursuivants l’ES Zarzis (16 pts) et l’O.Béja (15 pts) qui convoitent également la première place.

L’ES Zarzis devra elle aussi faire le déplacement à Soliman dans une mission qui semble difficile face au 4e du classement (12 pts) à l’affut d’une place sur le podium.

Quant à l’Olympique Béja, elle ira affronter le CO Médenine (8 points), un ex-pensionnaire de la Ligue 1, qui cherche à tout prix à retrouver sa place parmi l’élite, même si elle a connu des haut et des bas au niveau des résultats.

La journée sera également marquée par le derby djerbien qui s’annonce prometteur entre l’ES Jerba, nouveau promu (10e avec 12 points), et l’AS Djerba, lanterne rouge (3 points).

En poule B, le match opposant le CS Chebba, leader avec 19 pts, au Stade de Meneal Bourguiba, dauphin (14 points) sera l’affiche de la journée.

Le CS Chebba tentera de profiter de l’avantage du terrain pour préserver son parcours sans faute, le meilleur de toute la Ligue 2, en vue de décrocher l’unique place qualificative pour la Ligue 1. Mais il devra d’abord éloigner ses concurrents directs dans la course pour la première place, en l’occurrence le SA Menzel Bourguiba qui tentera de son côté de refaire son retard et de mettre la pression sur le leader.

Le derby de la banlieue sud qui mettra aux prises l’ES Radès, nouveau promu, et le SC Ben Arous, retiendra l’attention du public de la région. La formation radésienne (13 pts) est appelée à conforter son beau parcours face à son voisin (7 points) qui peine à retrouver sa place parmi les principaux protagonistes de la Ligue 2.

Le programme

POULE A

Samedi 24 novembre:

Stade Oued Ellil :

AS Oued Ellil – AS Marsa

Stade Korba (à huis clos):

CS Korba – Sfax RS

Stade de Siliana:

US Siliana – AS Ariana

Stade de Médenine:

CO Médenine – O. Béja

Dimanche 25 novembre

Stade de Soliman :

AS Soliman – ES Zarzis

Stade de Djerba Midoun:

ES Jerba – AS Djerba

POULE B

Samedi 24 novembre:

Stade de Radès :

ES Radès – SC Ben Arous

Stade de Chebba:

CS Chebba – SA Menzal Bourguiba

Stade 2 mars de Sfax:

OC Kerkennah – ES Hammam Sousse

Stade de Sidi Bouzid:

CO Sidi Bouzid – SS Sfaxien

Stade de Gafsa:

EGS Gafsa – Jendouba Sport

Dimanche 25 novembre:

Stade de Djebeniana:

CS Djebeniana – AS Kasserine