Sanofi confirme son soutien à la recherche scientifique sur le diabète en Tunisie

– 3ème Edition du SANOFI DIABETES RESEARCH AWARD, Cérémonie de remise du Prix de recherche en diabète-

A l’occasion de la journée mondiale de lutte contre le diabète, célébrée tous les ans le 14 Novembre, Sanofi organise, en partenariat avec la Société Tunisienne d’Endocrinologie Diabète et Maladies Métaboliques, la 3ème Édition du « Sanofi Diabetes Research Award »

Le groupe Sanofi possède plus d’un siècle d’expérience dans le diabète. Depuis de nombreuses années, nous sommes à l’écoute des personnes atteintes de diabète et collaborons avec un grand nombre de professionnels de santé pour proposer les solutions de soins les plus adaptées.

En Tunisie :

Seulement 23% des patients diabétiques tunisiens sont équilibrés. Ce qui est inférieur à la moyenne Afrique qui est de 33%

50% des patients diabétiques ne sont pas diagnostiqués

L’engagement de Sanofi Tunisie pour une meilleure prise en charge s’articule autour de4 axes :

Accompagner le grand public pour prévenir la maladie diabétique à travers des programmes de sensibilisation et d’éducation thérapeutique.

Mise à disposition de nouveaux traitements du diabète de type 1 et de type 2

Promouvoir la recherche pour une meilleure prise en charge du patient diabétique en Tunisie

Collaborer avec les autorités de santé pour assurer à tous le meilleur accès aux médicaments et solutions

La cérémonie de remise du prix de recherche en diabète a été célébrée le samedi 17 Novembre à Tunis.

Cette 3ème édition a démontré la volonté de Sanofi Tunisie à promouvoir la recherche scientifique ainsi que la volonté des chercheurs à aller de l’avant dans le domaine du diabète en Tunisie.

Douze travaux de recherche ont été soumis cette année au Jury de la 3ème édition présidé par le Pr Mohamed Abid, mettant en avant des aspects divers tels que la prise en charge psychologique, l’éducation et la recherche fondamentale.

« Le prix Sanofi de recherche dans le domaine du diabète est une contribution de sanofi à encourager les chercheurs tunisiens à trouver des solutions et des réponses à des besoins scientifiques et épidémiologiques en diabétologie en Tunisie , pour les transformer en solutions thérapeutiques et faciliter les orientations stratégiques prioritaires dans la prise en charge des patients diabétiques en Tunisie . » a déclaré Dr. Chokri Jeribi Directeur Pays Sanofi Tunisie & Libye.

Le premier prix a été attribué en ex quo à :

– Dr. Leïla Saddem (Hôpital d’enfants de Bab Saadoun) pour sa recherche : « Mise en place d’une transition structurée pour les patients diabétiques type 1 : Une expérience pionnière en Afrique »

-Et au Dr Mona Menif (Service d’Endocrinologie à l’hôpital de Sfax) pour sa recherche intitulée « Apports biomarqueurs dans la prédilection de type B »

Sanofi s’engage à déployer une méthode collaborative fondée sur des alliances stratégiques avec des associations de professionnels de santé et de patients, des institutions de recherche et des leaders du secteur de la santé et d’autres secteurs d’activité. Et ce, dans le but de faire progresser les connaissances scientifiques, de promouvoir la convergence de la science et de la technologie, de contribuer à l’amélioration des résultats de santé et à l’évolution des modalités de prise en charge thérapeutique du diabète.

Le parcours de la vie est aussi un parcours de santé, fait de petits et de grands moments. Lutter contre le diabète et les maladies, qu’elles soient chroniques ou temporaires, tel est le combat pour lequel Sanofi unit ses forces et s’engage afin de fournir à tous des solutions innovantes de santé pour vivre mieux et pleinement.