CAB : Les joueurs boycottent les entraînements, le gouverneur intervient

Les joueurs du CA Bizertin boycottent depuis une semaine les entrainements en protestation contre le non paiement de leurs salaires.

“Les joueurs ont été toujours conscients des difficultés financières par lesquelles passe le club et ont tout fait pour que cela ne se répercute sur le terrain, en témoignent les bons résultats enregistrés en championnat, mais malheureusement la crise n’a pas été résolue, les joueurs n’ont percu que la prime de victoire face à la JS Kairouan qui s’élève à 1000 dinars et attendent toujours leurs salaires de quatre mois…

Imaginez un joueur professionnel et père de famille sans salaire…”, a déclaré le capitaine de l’équipe, le gardien Khemaies Thamri, à l’occasion de la visite du gouverneur de la région à l’équipe, au stade d’El Alia.

Il a appelé les autorités régionales et les grands sponsors parmi les hommes d’affaires dans la région d’intervenir d’urgence pour trouver une issue à cette situation.

“Tous les joueurs sont déterminés à poursuivre leur série positive et faire plaisir à leurs supporters car cela fait partie de leur devoir envers leur club dont ils sont fiers de porter le maillot”, a assuré le joueur.

De son côté, le gouverneur de Bizerte, Mohamed Gouider, a affirmé aux joueurs et aux staffs technique, medical et administratif du CA Bizertin que “les autorités régionales ne ménageront aucun effort pour venir à l’aide du club”, ajoutant que “les problèmes financiers seront résolus grâce au travail collectif et à la mobilisation de toutes les parties, autorités régionales, famille élargie du club et comité directeur”.

Il a salué, par ailleurs, le bon travail accompli jusqu’ici par l’équipe en dépit des conditions financières difficiles.

De son coté, le vice-président du club, Aymen Ezzine, a indiqué que le comité directeur est confiant quant à l’esprit de responsabilité des joueurs, estimant qu’il “est convaincu qu’ils reprendront les entrainements cet après-midi pour préparer le match face à l’Etoile du Sahel, alors que la direction du club, les autorités régionales et la famille élargie du club poursuivront de leur côté, les efforts pour trouver les fonds nécessaires pour le paiement des joueurs, même par tranches”.

Il y a lieu de rappeler que la plupart des entreprises et des structures publiques avaient exigé de la direction du club de présenter son rapport financier de la période écoulée à la base duquel elles pourraient assurer les ressources nécessaires pour financer les primes fixes ou exceptionnelles.