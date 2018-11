Sfax – Justice transitionnelle : Jeudi, première audience autour des émeutes du pain de 1984

La Chambre criminelle spécialisée dans la justice transitionnelle au Tribunal de première instance à Sfax tiendra demain jeudi une audience consacrée à l’examen de l’affaire relative aux émeutes du pain de 1984, a indiqué le porte-parole des tribunaux de Sfax Mourad Turki.

Selon l’IVD (Instance Vérité et Dignité), 1230 dossiers relatifs aux émeutes ont été confiés à l’instance dont 85 pour meurtre, 213 pour agressions physiques et 932 pour arrestation injustifiée, torture et emprisonnement.

Survenues entre le 27 décembre 1983 et le 6 janvier 1984, les émeutes du pain ont éclaté en réaction à l’annonce par le gouvernement de l’augmentation du prix du pain et des produits céréaliers, à la suite d’une demande du Fonds monétaire international de stabiliser l’économie nationale.

Les émeutes se sont poursuivies pendant trois jours malgré la proclamation de l’état d’urgence et le couvre-feu.

Le bilan officiel fait état de 89 morts et 938 blessés. Cependant, la Ligue tunisienne des droits de l’Homme (LTDH) dresse le bilan de 123 morts et plus de 1500 blessés.

A Sfax, 20 personnes ont trouvé la mort et 20 autres ont été blessées lors de ces émeutes qui s’étaient propagées du sud au nord du pays.