Tunisie : L’UTT condamne les assassinats orchestrés contre le peuple palestinien

L’Union des travailleurs de Tunisie (UTT) a condamné, mardi dans un communiqué, les assassinats orchestrés perpétrés contre le peuple palestinien appelant la communauté arabe et musulmane ainsi que les organisations syndicales à dénoncer les frappes israéliennes et ses crimes de guerre.

L’UTT a appelé à la condamnation des auteurs de ces crimes qui ont ciblé des Palestiniens à Gaza enfreignant ainsi les lois internationales.

L’organisation a estimé que l’administration américaine est devenue la commanditaire de l’occupation, de l’extrémisme et de la violence qui auront des répercussions sur la population arabe et musulmane mettant en garde contre les tentatives d’atteinte à la souveraineté du peuple arabe et son union.

A noter que le territoire palestinien connait récemment une grave escalade après la révolte du peuple palestinien et son rejet des projets visant la cause palestinienne ce qui a engendré un grand nombre de martyrs et de blessés civils attaqués par les Israéliens dans la bande de Gaza.