Tunisie : Arrêtez de vendre du rêve au peuple (Noomane Aïch)

Le député Noomane Aïch a déclaré, lors de la séance plénière suite au discours de Youssef Chahed, qu’il est temps d’arrêter de vendre du rêve au peuple.

Il dénonce ces remaniements accusant le gouvernement de vouloir redorer son image à travers le changement des ministres.

Le député a aussi mentionné Habib Kazdaghli dont le gel d’adhésion a été annoncé dimanche 11 novembre pour avoir présidé une association ayant des liens avec les sionistes.

Selon Noomane Aïch, le ministre du Tourisme a défendu l’entité sioniste à maintes reprises.

M. Aïch, savez-vous que plusieurs pays arabes et musulmans entretiennent des relations diplomatiques et/économiques avec l’Etat hébreux (Emirats arabes unis, Turquie, Egypte, Mauritanie…)? Savez-vous que les Palestiniens entretiennent eux-mêmes des relations économiques avec Israël? Et savez-vous que René Trabelsi est plus patriote que beaucoup d’autres Tunisiens qui crient sur tous les toits contre Israël? Alors ne soyez pas plus Palestinien que les Palestiniens eux-mêmes. A moins de faire du bruit… pour rien.