Du 15 au 17 novembre, la Tunisie abrite les premières assises internationales du journalisme.

Une plate-forme pour l’échange des expertises et la discussion des situations professionnelles dans le secteur.

La rencontre sera, également, l’occasion de mettre en lumière les expériences réussies dans le monde.

Le directeur régional Reporters sans frontières (RSF) Afrique du Nord Souhaib Khayati a expliqué au cours d’une conférence de presse au siège du Syndicat des journalistes tunisiens (SNJT) que le choix de la Tunisie pour cette première édition du forum de la presse s’est basé sur les acquis accomplis dans le pays en matière de liberté d’expression.

Il a ajouté que les défis de la démocratie et la liberté de l’information seront à l’ordre du jour de ces assises.

Près de 500 journalistes représentants 30 participent à ces premières assises du journalisme. La situation des journalistes en Turquie et l’assassinat du journaliste saoudien Jamel Khashoggi seront débattus.

Le président de l’association “journalisme et citoyenneté” et fondateur des assises internationales du journalisme Jérôme Bouvier, a souligné que la rencontre sera ouverte à tous les professionnels du secteur pour s’exprimer sur les questions qui intéressent les journalistes, la liberté de la presse et la relation entre les médias et le public.

L’association Journalisme et citoyenneté, le SNJT, RSF, l’Union internationale de la presse francophone, l’Agence française de développement médias, l’Agence France-presse et l’UNESCO participent à l’organisation des assises.