Tunisie : Le remaniement ministériel partiel n’augure d’aucun changement au niveau de l’action politique (Chebbi)

Le secrétaire général du parti Al-Joumhouri, Issam Chebbi a déclaré que le remaniement ministériel partiel opéré par le chef du gouvernement et qui sera soumis, demain, au vote de confiance de l’assemblée des représentants du peuple, n’augure d’aucun changement au niveau de l’action politique et des programmes et ne constitue qu’un moyen par lequel l’actuel gouvernement cherche à rester au pouvoir.

Chebbi qui s’exprimait, dimanche à Mornag (gouvernorat de Ben Arous) lors d’un meeting avec les militants de son parti, a souligné que le remaniement ministériel vise, notamment, à satisfaire les partis politiques formant la coalition au pouvoir et à mettre en évidence le conflit entre les deux têtes de l’exécutif. Il s’agit aussi, selon Chebbi, d’une volonté de satisfaire des noms biens déterminés au sein de la nouvelle coalition partisane.

Il a estimé que le rétablissement de certains départements supprimés dans le passé ou rattachés à la présidence du gouvernement n’est qu’un moyen de satisfaire ces partis qui cherchent à se repositionner en prévision des prochaines échéances électorales.

Al-Joumhouri avait proposé une carte politique de l’étape actuelle dont les grandes lignes consistent en un gouvernement limité à 15 ministres, l’ajustement des prix, la préservation du pouvoir d’achat, le contrôle des circuits de distribution, l’approvisionnement du marché en produits de base, la lutte contre la contrebande et la spéculation et la lutte contre la corruption.

Al-Joumhouri a, également, appelé à réévaluer l’accord de partenariat avec l’UE et à faire preuve de prudence dans les nouvelles négociations sur l’Accord de Libre Echange Complet et Approfondi plus connu sous l’acronyme ” ALECA”.