Tunisie – JCC 2018 : Zoom sur les trois “Tanit” des longs métrages de fiction

Treize films de neuf pays ont été en course pour les trois premiers Tanit dans la catégorie des longs métrages de fiction de la 29ème édition des Journées Cinématographiques de Carthage (JCC), qui ont connu cette année le retour des pionniers Merzak Allouache, Mahmoud Ben Mahmoud et Abbas Fadhel et qui ont ouvert la voie également pour des jeunes talents prometteurs comme Meriam Ben Moubarak, Abu Bakr Shawky et Machérie Ekwa Bahango.

Pour l’édition 2018 des JCC, le Tanit d’Or est revenu au film tunisien (parmi 3) “Fatwa”, la nouvelle œuvre de Mahmoud Ben Mahmoud, qui traite de l’extrémisme religieux en Tunisie. Dans “Fatwa”, Brahim Nadhour, un Tunisien installé en France, rentre à Tunis pour enterrer son fils mort dans un accident de moto. Il découvre que le jeune Marouane militait au sein d’un groupuscule islamiste radical. Brahim décide de mener son enquête pour comprendre les raisons de sa radicalisation et identifier les personnes qui l’ont endoctriné. Mais sa fin fut comme celle de son fils. Pour les curieux, le film sera projeté ce dimanche à 20H30 à la salle Africa.

Le Tanit d’Argent a été remporté par le film égyptien “Yomeddine” d’Abu Bakr Shawky. Un film où les scènes humaines dominent le premier long métrage d’Abu Bakr Shawky, “Yomeddine”. Un lépreux, un orphelin nubien et leur âne quittent pour la première fois les confins de la colonie de lépreux et parcourent l’Egypte à la recherche de leur foyer et de leur famille. “Yomeddine”, un film sur les minorités marginalisées en Egypte, a participé à la Palme d’or du Festival de Cannes 2018 et a remporté le prix de “François Chalet”. Le film sera projeté ce dimanche à 18H00 à la salle Africa.

Pour la quatrième fois, le cinéaste syrien Joud Said revient aux JCC, et avec cette nouvelle édition 2018, il gagne avec le film “Le voyage inachevé” dans sa première projection mondiale, le Tanit de Bronze après un premier court métrage, puis deux longs métrages, “Once Again” et “La pluie de Homs” dans la compétition officielle du Festival.

“Le voyage inachevé” raconte l’histoire de Bahaa qui se prépare à quitter la ville d’Alep, déchirée par la guerre, pour retourner dans sa ville natale, avec d’autres voyageurs, étrangers les uns aux autres. Ils devront s’arrêter à cause des combats en cours. Ils vont tenter de ramener à la vie un village détruit en attendant la fin de la guerre…Le film sera projeté ce dimanche à 15H30 à la salle Africa.