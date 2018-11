Ligue 2 (7e journée) : L’AS Marsa (Poule A) et le CS Chebba (Poule B) solides au poste

L’AS Marsa a consolidé sa place en tête de la poule A de la Ligue 2 professionnelle de football en battant à domicile l’ES Jerba (2-1), tout comme le CS Chebba solide leader de la poule B après son large succès en déplacement à Hammam-Sousse, samedi en matches avancés de la 7e journée.

En poule A, le haut du tableau est resté inchangé après la victoire du trio de tête dont la lutte pour l’une des deux places qualificatives pour la Ligue 1 s’annonce de plus en plus serrée.

L’AS Marsa, toujours invincible, a pris le meilleur sur l’ES Djerba (3e défaite de la saison), grâce à Bilel Lahdhiri (16) et Aymen Amri (36), confortant son leadership avec 17 points, à une longueur de son poursuivant immédiat, l’ES Zarzis.

Les sang et or du Sud qui alignent, de leur coté, leur 5e victoire de la saison, ont arraché la victoire à l’AS Oued Ellil à la 72e sur un but de Riadh Souilmi. Les Zarzissiens ont d’abord cueilli à froid les visiteurs en ouvrant du score par Achraf Ben Dhiaf (5e), mais l’AS Oued Ellil a réussi à égaliser à la 12e par Haythem Ben Mbarek.

Un point d’écart sépare les ex-pensionnaires de la Ligue 1 de leur poursuivant, l’O.Béja, large vainqueur à domicile de l’AS Soliman (4-2). Les “cigognes”, menés dès la 8e par un but de Mohamed Amine Ben Hamida, ont bellement réctifié le tir en inscrivant un doublé par Zoubair Darragi (30 et 45) et deux autres buts signés Houcine Ben Yahia (70) et Slim Jdaied (92), avant que les visiteurs ne réduisent l’écart dans les arrêts du jeu par Walid Dhahri (94 sp).

En bas du classement, le Sfax RS (11e) qui a mené à domicile tout au long de la rencontre face à l’US Siliana après l’ouverture du score à la 34e par Hassène Chaouachi, a laissé échapper une victoire qui l’aurait extirpé du bas du tableau, en encaissant deux buts dans les arrêts du jeu, inscrits par Nizar Amri (92) et Bilel Riahi (95). Les locaux risquent de se retrouver dimanche dans la dernière loge en cas de victoire, dimanche, de l’AS Djerba, lanterne rouge face au CS Korba.

En poule B, le CS Chebba est allé infliger une lourde défaite à l’ES Hammam-Sousse, avant-dernier (0-3) grâce à trois réalisations de Mohamed Aloui, auteur d’un doublé (26 et 69), et de Amine Ben Abdallah (79), pour conforter son invincibilité et son leadership du groupe avec 19 points.

De son côté, l’ES Radès, battue à Menzel Bourguiba (1-2), a cédé sa place de dauphin à son adversaire du jour qui se retrouve désormais à cinq points de retard sur le leader, et à une longueur d’avance sur les Radésiens. Les locaux doivent cet exploit à leur joueur Mohamed Bejaoui, auteur d’un doublé (20 et 28), que les nouveaux promus n’ont pu rattraper même après la réduction du score à la 50e par Abderrahmène Hanchi.

Cette situation risque néanmoins d’être provisoire pour les deux adversaires si l’EGS Gafsa (4e avec 12 points) l’emporte, dimanche à Sfax, face au Stade local.

Dans le duel entre mal classés, l’OC Kerkennah, dernier, a compliqué sa tache en s’inclinant devant Jendouba Sport (0-3). Cette dernière a profité, à son tour, de son succès signé Aymen Amdouni (4), Wajdi Mejri (14) et Hosni Laabidi (45) pour respirer un peu et se hisser à la 10e postition.