Tunisie – JCC 2018 : ” Le pardon ” de Najoua Limam Slama en séance spéciale avant sa sortie nationale le 28 novembre

L’avant Première du film ” Le pardon ” de la défunte Najoua Limam Slama s’est déroulée hier au Théâtre de l’Opéra de la Cité à la culture, et ce, dans le cadre de la section séance spéciale. Le Pardon ” sortira en salles en Tunisie à partir du mercredi 28 novembre 2018.

Il s’agit du premier long-métrage prémonitoire qui traite de la même maladie que la réalisatrice a combattue avec courage et dignité mais qui hélas a fini par la vaincre.

Le film portait initialement le titre de ” Faouzi et Mostari “. “Nous l’avons changé en lui attribuant le non de Pardon en signe de fidélité et de reconnaissance, mais aussi, car c’est le dernier mot qu’elle a prononcé avant de tirer sa révérence ” a déclaré son époux et compagnon de route Ridha Slama, après la présentation d’un extrait de la bande sonore exécuté par Riadh Fehri et son orchestre, en hommage à la grande disparue du cinéma tunisien.

” Najoua a relevé trois défis en même temps alors qu’elle était malade : achever le tournage, se soigner en Allemagne et réussir l’organisation du mariage de ses deux fils, un évènement heureux qu’elle a assuré avec éclat en lui conférant son style personnel et sa grande sensibilité ” a fait savoir Ridha Limam qui a salué à cette occasion, tous ceux qui ont pris part à l’achèvement de cette œuvre, dans le respect de la volonté et des préférences de Najoua Slama. Un film dans lequel elle déroule l’histoire de sa vie, son combat de femme contre la maladie et sa résignation face à l’inévitable.

Malade, elle a raccourci les délais impartis au tournage de son film dans l’espoir d’assister à son premier montage. Mais le destin en a voulu autrement et ce fut à son époux Ridha Slama, à son fils spirituel le réalisateur Lassaad Ouslati et à tous ses amis qui se sont mobilisés pour aller jusqu’au bout de son rêve révélé sur le grand écran du Théâtre de l’Opéra de la Cité de la culture en présence d’un public immense…et des principaux personnages du film dont Ali Bennour, Mariem Ben Hassine, Riadh Hamdi, Abed Fahd, Mohamed Ali Ben Jomaa et Saoussen Maalej, pour lui exprimer leur amour, leur reconnaissance et leur fidélité.