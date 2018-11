Ligue 2 : Désignation des arbitres de la 7e journée

Désignation des arbitres qui dirigeront les matches de la 7e journée de la ligue 2 du foootball professionnel qui sera disputée samedi 10 et dimanche 11 novembre courant à partir de 14h00.

Poule A:

Samedi 10 novembre Arbitres

A l’Ariana (huis clos):

AS Ariana – CO Médenine Khaled Gouider

A la Marsa:

AS Marsa – ES Jerba Nasrallah Jaouadi

A Béja:

Olympique Béja – AS Soliman Youssef Srairi

A Sfax (2 mars):

Sfax RS – US Siliana Mahrez Melki

A Zarzis:

ES Zarzis – AS Oued Ellil Haythem Kossai

Dimanche 11 novembre:

A Djerba:

AS Djerba – CS Korba Mohamed Chaabane

Poule B

Samedi 10 novembre

A Ben Arous:

SC Ben Arous – CS Jbeniana Ahmed Dhaouadi

A Menzel Bourguiba:

SA Menzel Bourguiba – ES Radès Mahmoud Ksiaa

A Hammam Sousse:

ES Hammam-Sousse – CS Chebba Hosni Naim

A Jendouba – OC Kerkennah Sadok Selmi

A Kasserine:

AS Kasserine – EO Sidi Bouzid Majdi Belhaj Ali

Dimanche 11 novembre:

A Sfax (2 mars)

SS Sfaxien – EGS Gafsa Amir Loussif