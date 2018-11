Coupe arabe des clubs : Etoile du Sahel vs Wydad de Casablanca

L’entraîneur du Wydad Casablanca, René Girard a estimé que rencontre retour face à l’ES Sahel comptant pour les huitièmes de finale de la Coupe arabe des clubs “sera difficile et délicate à négocier pour les deux équipes” jeudi soir à Sousse, après le résultat nul vierge au match aller (0-0), mais son équipe “n’a d’autre alternative que la victoire”.

Girard a indiqué lors d’une conférence de presse tenue mercredi au stade olympique de Sousse que l’étoile Sahel compte “un potentiel technique élevé”, est l’un des meilleurs clubs tunisiens et a montré lors du match aller beaucoup de rigueur, ce qui rend la confrontation de jeudi “cruciale pour nous pour s’imposer” à Sousse et atteindre les quarts de finale de la compétition.

Le technicien français a souligné que le match a valeur de confrontation de coupe à tous les niveaux et pourrait nécessiter le recours aux tirs au but pour déterminer le nom de l’équipe qualifiée. “Nous sommes donc appelés à faire face à tous les scénarios et j’ai perçu chez les joueurs une grande détermination pour relever le défi et rebondir après l’élimination en coupe du trone”, a-t-il ajouté.

Girard a fait remarquer que “la sensibilité de la rencontre nous oblige à jouer loin de la pression qui pèse sur les joueurs de l’ES Sahel lesquels évoluent sur leur pelouse et devant leurs supporters”.

“Nous devons donc attendre, faire preuve de sang froid et tenter de surprendre l’adversaire au bon moment pour faire la différence”, a-t-il ajouté.

De son côté, le joueur du Wydad Casablanca, Ibrahim Nakach, a souligné que joueurs sont conscients de la responsabilité qui pèse sur leurs épaules, “d’autant qu’ils portent le maillot du Wydad, l’un des meilleurs clubs à l’échelle continentale et arabe, malgré les déceptions récentes de l’élimination en Ligue africaine des champions et en Coupe du Trône”.

“Le match face à l’Etoile sera l’occasion de rebondir d’autant que nous n’avons d’autre choix que la victoire pour se qualifier pour les quarts de finale et rester en course pour le titre”, a-t-il souligné.

La rencontre dont le coup d’envoi sera donné jeudi soir au stade olympique de Sousse à partir de 20 heures, sera dirigée par l’arbitre irakien Muhannad Al Kacem.