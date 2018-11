Tunisie – Alerte météo : Pluies intenses et localement importantes

La situation météorologique pluvio-orageuse persiste, durant la journée de samedi, sur la plupart des régions annonce l’Institut National de la Météorologie dans un bulletin de suivi publié, samedi. Les pluies seront intenses et localement importantes notamment sur les régions Est, les gouvernorats du Kairouan et sidi Bouzid et les régions du nord.

Les quantités seront comprises entre 60 et 90 mm et atteignant localement 150 mm avec chutes de grêle par endroits et des vents forts dépassant temporairement 90 km/h en rafales sous orages.