Tunisie – JCC 2018 : Zoom sur les films en compétiton officielle

Dans la compétition officielle des films de fiction sélectionnés pour les Journées Cinématographiques de Carthage 2018 (JCC, 3-10 novembre), la Tunisie est présente avec deux longs-métrages “Regarde-moi” de Nejib Belkadhi et “Mon Cher Enfant” de Mohamed Ben Attia.

Dans la compétition officielle des films Documentaires, il y aura ” Tranche de Vie “, long-métrage de Nasreddine Shili et ” Sofisme “, court-métrage de Younes Ben Hajira.

Pour ce qui est de la compétition de films de fiction, quatre courts métrages ont été sélectionnés à savoir “Astra” de Nidhal Guiga, “Brotherhood” de Meryam Joober, ” Thin Line” de Faouzi Djemal et “Le Fleuriste” de Chamakh Bouslama.

En ce qui concerne les pays arabes et africains, l’Irak et le Sénégal seront présents avec deux longs-métrages, en l’occurrence la fiction “Yara ” de Abbas Fadhel (Irak) et le documentaire ” Rencontrer Mon Père ” de Alassane Diago (Sénégal).

Dans la compétition documentaire des courts-métrages, le Sénégal est présent avec “Kedougou” de Mamadou Gueye et ” Nooteel ” de Pape Abdoulaye Seck, alors que l’Irak est représenté par ” Survivors of Firdous Square” de Adel Khaled.

Les œuvres citées sont retenues parmi 44 films du genre fiction et documentaires,- courts et longs-métrages-, en compétition officielle provenant du Rwanda, du Maroc, du Congo, de Kenya, de l’Algérie, du Maroc, d’Egypte et de la Syrie.

Le Grand Jury composé de 7 personnalités sera présidé par Deborah Young (Etats-Unis). Les autres membres sont Licino Azevedo (Brésil), Diamand Bou Abboud (Liban), Ridha Behi (Tunisie), Maimouna N’DIAYE (Guinée), Mai Masri (Palestine), Beti Ellerson (Etats-Unis).

Le jury Documentaire présidé par Raed Andoni (Palestine) regroupe Laza (Madagascar), Giona A. NAZZARO (Suisse), Kaouther Ben Hania (Tunisie) et Stefano Savona (Italie).

Les films qui proviennent de divers pays arabes et d’Afrique sont en lice pour les différents prix des JCC dont le Tanit d’Or, la plus haute distinction du Festival décernée pour la meilleure œuvre dans le genre long-métrage de fiction et documentaire.

Le Tanit d’Argent et le Tanit de Bronze sont attribués aux meilleures œuvres dans les genres de fiction et Documentaires, longs et courts métrages.

Les films en compétition concourent également pour les autres prix du festival sous forme de Trophées décernés pour le prix du meilleur scénario, la meilleure comédienne, le meilleur comédien, la meilleure musique originale, la meilleure image et le meilleur montage.

Les JCC présentent aussi la plateforme “Carthage Pro” avec 21 projets de films en compétition, une section officielle “hors-compétition” composé de 6 films et des “sections parallèles” (Regard sur le cinéma tunisien, cinéma du monde, focus et Carthage ciné-promesses).