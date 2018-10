CAN-2019 : Une délégation CAF-Fifa au Cameroun pour évaluer l’aspect sécuritaire

Une délégation mixte Confédération africaine de football (CAF)/Fédération internationale de football (Fifa) est au Cameroun depuis le 28 octobre pour évaluer les mesures sécuritaires prises par le pays en marge de la Coupe d’Afrique des nations 2019, prévue du 15 juin au 13 juillet, a indiqué l’instance africaine.

Dirigée par le président de la Fédération nigérienne de football Djibrilla Hima Hamidou, cette mission, qui s’achève le 3 novembre, visitera l’ensemble des sites devant abriter les matchs de la CAN-2019.

C’est lors du dernier comité exécutif de la CAF, fin septembre 2018 en Egypte, que la décision d’une mission de sécurité au Cameroun a été prise.

Objectif : s’assurer de l’existence des plans de sécurité dans les différents sites de la Coupe d’Afrique des nations 2019.

La délégation a eu des entretiens avec les ministres en charge des questions de sécurité. Elle a non seulement reçu les assurances que les aspects sécuritaires ont bien été pris en compte dans la conception des stades en cours de construction, mais également que la sécurité des

personnes et des biens, sera parfaitement assurée lors de la CAN-2019, singulièrement sur le site de Buéa et Limbé en zone anglophone, actuellement en proie à des troubles et qui abritera les rencontres du groupe E.

La mission CAF/Fifa s’est, depuis le 28 octobre, rendue sur les sites de Yaoundé, Garoua et Bafoussam pour la visite des infrastructures sportives et aéroportuaires.

Une autre visite d’inspection de la CAF est annoncée au Cameroun dans les prochains jours pour l’évaluation de l’évolution des travaux des infrastructures sportives.