Tunisie – Tekelsa : Un enfant, des sourires participe pour créer une bibliothèque dans une école primaire

Pour la création d’une nouvelle bibliothèque dans une école primaire à Tekelsa, l’association « Un enfant des sourires » a organisé une collecte de livres dans la cité de la culture, à l’occasion de la foire du livre tunisien.

L’événement, qui s’est tenu le 27 et le 28 octobre, a permis aux visiteurs de connaître le projet de l’association et d’y contribuer en offrant des livres et en laissant un message d’encouragement aux écoliers qui les recevront en cadeaux.

Le jour de la clôture, la collecte a pris des allures de fête grâce au talent du violoniste tunisien Kamel Cherif qui s’est joint à l’événement.

Nous tenons à remercier la direction de la foire qui nous a soutenus et ouvert ses portes, nous remercions également les éditeurs qui ont fait don d’une quantité importante de livres.

Nous remercions les parents et leurs petits anges pour leur générosité et leur sens du partage, et pour les mots gentils qu’ils ont écrits à l’intention des écoliers.

Nous rappelons enfin que notre campagne continue et que vous pouvez toujours offrir un livre aux petits de l’école Baddar à Takelsa .

Pour toute information, veuillez nous appeler au 24975201