Coupe de Tunisie 201/2019 (2e tour préliminaire) : Le SC Ben Arous en 1/16e de finale

Le SC Ben Arous s’est qualifié pour les 16èmes de finale de la Coupe de Tunisie 2018-2019 en battant l’ES Djerba (1-0) en match avancé du deuxième tour préliminaire disputémardi au stade de Ben Arous. L’unique but a été marqué par Firas Aissaoui à la 79e.

Les autres matches se dérouleront mercredi 31 octobre à partir de 13h30

Mardi 30 oct :

A Ben Arous:

SC Ben Arous – ES Djerba 1-0

but: Firas Aissaoui (79′)

Mercredi 31 oct:

Ahly Sfaxien – AS Tataouine

Lion Sportif Ksibet Sousse – CS Msaken

AS Marsa – Stade Meknassi

ES Aloui – AS Metline

US Carthage – EGS Gafsa

CS Chebba – AS Ariana

Bir Mcherga – US Bousalem

US Ajim – Jendouba Sport

Oasis Kebili – CS Akouda

Olympique Béja- AS Soliman

US Ksour Sef – SA Menzel Bourguiba

Zitouna Chamakh – CS Menzel Bouzelfa

ES Bouchama – AS Djerba

Enfidha Sport – AS Oued-Ellil

CS Foussana – AS Rejiche

GS Om Laarayes – EM Mahdia

US Borj Amri – Al Alia Sports