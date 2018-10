Attentat – suicide à Tunis : Les JCC auront lieu et célébreront les valeurs de tolérance, d’ouverture et de vie (communiqué)

La suite à l’attaque terroriste perpétrée lundi 29 octobre 2018 à l’avenue Habib Bourguiba au centre ville de Tunis, Néjib Ayed, directeur général des Journées Cinématographiques de Carthage 2018 (JCC) et le comité d’organisation de cette manifestation ont “fermement condamné l’acte terroriste et lâche qui a visé Tunis, à quelques jours de l’ouverture des JCC”.

Dans un communiqué publié lundi soir, le comité d’organisation du festival informe du maintien de ce rendez-vous cinématographique annuel. “Le festival aura lieu et célébrera les valeurs de tolérance, d’ouverture et de la vie face au nihilisme” précise la même source.

“A l’image de la Tunisie, les JCC, lieu de liberté et de résistance ne plieront pas devant les porteurs de projets obscurantistes et fidèles à leurs convictions et continueront à clamer haut et fort que seule la culture est un rempart infranchissable contre l’ignorance et les ennemis de la vie” ajoute le communiqué.

L’attentant suicide perpétré lundi à l’avenue Habib Bourguiba à Tunis a fait 15 blessés parmi les membres des forces de sécurité et 5 autres blessés parmi les civils dont deux enfants, selon un dernier bilan fourni par le porte-parole de la direction générale de sureté nationale, Walid Hekima.