France  : Décès de Philippe Gildas, son épouse se confie avec émotion

Le journaliste et animateur télé, Philippe Gildas, s’est éteint à l’âge de 82 ans dans la journée du dimanche 28 octobre 2018 suite à un long combat contre le cancer.

Maryse Gildas a accordé une interview touchante à Laurent Ruquier. Pendant cinq ans, Philippe et Maryse Gildas ont formé un couple radiophonique dans la matinale d’Europe 1 avant de tomber amoureux et de ne plus jamais se quitter.

Elle tient à rappeler qu’ils ne sont “pas tombés amoureux à l’antenne”. Ils n’étaient tout simplement pas libres l’un et l’autre à l’époque : “J’avais quelqu’un dans ma vie, et lui, il était très marié. C’était impossible ! C’est après quand il a été nommé directeur de l’antenne et qu’on ne les voyait plus car ils étaient enfermés dans leur bureau. Là, il y a eu un manque donc il m’a invité à déjeuner. Tout allait très mal à ce moment-là dans ma vie. Je n’avais que le boulot en tête”.

Maryse Gildas a tenu à remercier toutes les personnes qui ont tenu à rendre hommage à son défunt mari.