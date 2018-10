L’hélicoptère du président du club de football de leicester s’est écrasé

L’hélicoptère du président du club de football de Leicester City,le Thaïlandais Vichai Srivaddhanaprabha, s’est écrasé samedi soir près du stade de football de Leicester (centre de l’Angleterre), a annoncé la police.

Selon la chaîne de télévision Sky Sports, qui a diffusé des images de l’hélicoptère en flammes, il s’agit d’un appareil appartenant au président du club de football britannique de Leicester City, le Thaïlandais Vichai Srivaddhanaprabha.

“J’espère qu’ils vont bien. On dirait qu’ils n’ont pas eu beaucoup de chance. ça s’est juste embrasé”, a réagi un témoin auprès de Sky news. Des images prises après l’incident montrent une zone en proie à d’impressionnantes flammes, vers laquelle convergent des véhicules de secours.

L’accident a eu lieu quelques heures après que Leicester a fait match nul 1-1 avec West Ham lors d’un match de Première League au King Power Stadium.

Selon Sky Sports, l’hélicoptère a décollé du terrain entre 20h30 et 20h45 (heure locale, entre 19H30 et 19H45 GMT), mais il a eu des problèmes avec son rotor de queue peu de temps après et s’est écrasé dans un parking à proximité.

Vichai Srivaddhanaprabha a l’habitude de quitter le stade avec son hélicoptère, qui décolle du terrain, lorsqu’il assiste à un match à domicile de Leicester. Mais l’identité du pilote et des passagers à bord samedi n’a pas encore été confirmée.

On ne sait pas non plus si des personnes à terre ont été blessées. “Nous assistons la police du Leicestershire et les services de secours qui traitent un incident grave au King Power Stadium”, a indiqué un porte-parole du club dans un communiqué. Il a précisé que le club communiquerait de manière plus détaillée une fois que de plus amples informations auront été établies.