Incidents : Série de sanctions infligées par la LNFP à plusieurs clubs des Ligues 1 et 2

Le bureau de la Ligue nationale de football professionnelle (LNFP), réuni mercredi, a infligé une série de sanctions à l’encontre de plusieurs clubs à la suite des incidents qui ont émaillé les rencontres de la dernière journée des ligues 1 et 2 professionnelles, apprend l’agence TAP auprès de Moez Bouraoui, membre du bureau exécutif de la LANFP.

Voici la série des sanctions:

– ES Métlaoui (L1): 5 mille dinars d’amende assortie d’un blâme pour jet de projectiles

– CS Sfaxien (L1): 7500 dinars d’amende et un blâme pour jet de bouteilles avec récidive

– US Tataouine (L1): 1500 dinars d’amende pour insultes envers l’équipe adverse

– Stade Gabésien (L1): 5 mille dinars d’amende pour jet de bouteilles avec récidive

– CA bizertin (L1): 2 mille dinars d’amende pour absence du médecin sur le banc des remplaçants

– Jendouba Sports (L2): 2 mille dinars d’amende pour absence du médecin sur le banc des remplaçants

– O.Sidi Bouzid (L2): 3 mille dinars d’amende assortie d’un blâme pour jet de bouteilles avec récidive

– EGS Gafsa (L2): 3 mille dinars d’amende et un blâme pour jet de bouteilles avec récidive

– US Siliana (L2) : 5 mille dinars d’amende et un blâme pour jet de bouteilles avec récidive

– AS Oued Ellil (L2): 3 mille dinars d’amende assortie d’un blâme pour jet de bouteilles avec récidive

– CS Chebba (L2): 5 mille dinars d’amende et un blâme pour jet de bouteilles sur le terrain.