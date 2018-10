Tennis : Le président de la République félicite Ons Jabeur

Le président de la République Béji Caïd Essebsi a félicité, dimanche, dans un appel téléphonique, la championne tunisienne Ons Jabeur pour avoir atteint la finale du tournoi Kremlin Cup de Moscou de tennis, une excellente performance jamais réalisée par le tennis féminin arabe et africain, dans les compétitions de l’Association des joueuses professionnelles (WTA).

Dans un communiqué rendu public dimanche par la présidence de la République, le chef de l’Etat a salué le rendement progressif de la championne tunisienne et sa progression dans le classement mondial, faisant honneur au drapeau national dans les différentes manifestations continentales et internationales.

Caïd Essebsi a également exhorté la tenniswoman tunisienne à persévérer sur la même voie afin de réaliser davantage de réussites et de rester la meilleure ambassadrice du sport tunisien et un exemple à suivre pour les femmes et les jeunes tunisiens, ajoute le communiqué.