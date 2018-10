Cérémonie : La FTT rend hommage aux anciens champions et dirigeants sportifs

La Fédération tunisienne de tennis (FTT) a organisé, vendredi, une cérémonie en l’honneur de plusieurs anciens et actuels dirigeants de clubs pour leurs bons et loyaux services dans plusieurs disciplines sportives, le tennis notamment.

La FTT a rendu également un hommage à certaines personnalités sportives, anciens champions dans différents sports, en reconnaissance de leurs contributions chacun dans sa discipline.

Ont pris part à cette cérémonie, le secrétaire d’Etat au sport Imed Jabri et le président de l’Union africaine de Tennis, Tarek Cherif, ainsi qu’une pléiade de personnalités sportives et des ambassadeurs.

S’exprimant à cette occasion, Imed Jabri a souligné le rôle du dirigeant sportif dans l’encadrement des sportifs, louant ses efforts et son volontarisme, annonçant qu’une loi organique sera consacrée à la réforme du système législatif sportif.

Pour sa part, la présidente de la FTT, Salma Mouelhi a fait état du souci de la fédération de rendre hommage au dirigeant sportif qualifié de “maillon important” du sport en général et du tennis, plus particulièrement.

“Le rôle agissant du dirigeant sportif se confirme de plus en plus à travers les résultats et les succès, en témoignent les résultats forts probants réalisés par la joueuse de tennis Ons Jabeur qui vient de jouer la finale du tournoi “Kremlin Cup” de Moscou et les bonnes performances de Malek El jaziri”, a-t-elle souligné.

Mouelhi n’a, par ailleurs, pas manqué de salué le rôle des médias dans la promotion du tennis tunisien.