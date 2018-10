Assassinats politiques : Des partie politique appellent les présidences de la République et du Gouvernement à faire preuve de “responsabilité”

Les partis des patriotes démocrates unifié, d’”Al-Massar” et du “Courant populaire” ainsi qu’une délégation représentant le collectif de défense des martyrs Chokri Belaïd et Mohamed Brahmi ont appelé les présidences de la République et du Gouvernement à faire preuve de “responsabilité” vis-à-vis du dossier de cette affaire.

Au cours d’une réunion, tenue vendredi, ils ont demandé de “traiter avec efficacité et responsabilité” les déclarations faites lors de la conférence de presse du collectif de défense ainsi que “les documents qui y ont été présentés et font partie du dossier de l’une des personnes impliquées dans la structure secrète qui menace la sûreté de l’Etat”.

Ont été passés en revue au cours de cette réunion les derniers développements du dossier de l’”organisation secrète du mouvement Ennahdha et son implication dans les assassinats politiques” à la lumière des investigations menées par le Collectif de défense.

Ces partis ont, d’autre part, publié une déclaration commune, dans laquelle ils appellent le ministre de la Justice à ouvrir, au plus vite, une information judiciaire. Ils insistent sur la nécessité de révéler toute la vérité sur l’affaire des assassinats politiques.

Le 2 octobre dernier, le Collectif de défense des martyrs Chokri Belaid et Mohamed Brahmi avait affirmé, dans une conférence de presse, détenir des informations importantes sur l’affaire de l’assassinat des dirigeants de l’opposition.

Les membres du collectif ont également accusé Ennahdha d’avoir formé une organisation secrète en rapport avec les assassinats politiques, dirigée par le dénommé Mustapha Khedher. Ce dernier détient, selon le collectif, des documents relatifs à l’assassinat des deux hommes politiques.

Chokri Belaid et Mohamed Brahmi ont été assassinés respectivement le 6 février 2013 et le 25 juillet de la même année, à six mois d’intervalle.