Ligue des champions : Espérance-Primeiro

L’Espérance de Tunis mettra à la disposition de ses supporters 40.000 billets en prévision de son match face à Primeiro de Agosto, comptant pour les demi-finales retour de la Ligue des champions d’Afrique de football, qui aura lieu mardi à Radès, à partir de 17h00.

Les sang et or comptent beaucoup sur le soutien de leur public pour renverser la vapeur et se rattraper après leur courte défaite au match aller à Luanda (0-1), afin de poursuivre leur rêve et s’adjuger le titre continental en cette saison qui coincide avec le centenaire de leur club.