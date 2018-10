Tunisie – JCC 2018 : Liste complète des films en compétition officielle

Une liste de 44 films de fiction et documentaires, entre courts et longs-métrages, sont en compétition officielle des Journées Cinématographiques de Carthage (JCC) 2018 prévues du 3 au 10 novembre prochain.

Les œuvres retenues en compétition officielle figurent sur une liste totale de 206 films, provenant de 47 pays du Monde Arabe et d’Afrique, dans les différentes compétitions et sections (compétitions officielle, section officielle hors-compétition, sections parallèles et Carthage Pro) de ce festival annuel du film.

Voici la liste complète des films en compétition officielle:

Compétition officielle des films de Fiction

Longs-métrages

– ” La Miséricorde de la Jungle ” du réalisateur Joël Karekezi (Rwanda)

– ” Laaziza ” du réalisateur Mohcine Besri (Maroc)

– ” Mali’la ” de la réalisatrice Machérie Ekwa Bahango (Congo RDC)

– ” Rafiki ” de la réalisatrice Wanuri Kahiu (Kenya)

– ” Regarde-moi ” du réalisateur Nejib Belkadhi (Tunisie)

– ” Vent Divin ” du réalisateur Merzak Allouache (Algérie)

– ” Sofia ” de la réalisatrice Meryem Ben ‘Marek (Maroc)

– ” Supa Modo ” du réalisateur Likarion Wainaina (Kenya)

– ” Mon Cher Enfant ” du réalisateur Mohamed Ben Attia (Tunisie)

– ” Yara ” du réalisateur Abbas Fadhel (Irak)

– ” Yomeddine ” du réalisateur A.B Shawky (Egypte)

– ” Fatwa ” du réalisateur Mahmoud Ben Mahmoud (Tunisie)

– ” Le Voyage Inachevé ” du réalisateur Joud Said (Syrie)

Courts-métrages

– ” Astra ” de la réalisatrice Nidhal Guiga (Tunisie)

– ” Before We Heal ” du réalisateur Nadim Hobeika (Liban)

– ” Brotherhood ” de la réalisatrice Meryam Joober (Tunisie)

– ” Hevi ” du réalisateur Mohamed Shaikhow (Syrie)

– ” Icyasha ” de la réalisatrice Marie Clementine Dusabejambo (Rwanda)

– ” Lalo’s House ” de la réalisatrice Kelly Kali (Bénin)

– ” Like Salt ” de la réalisatrice Darine Hotait (Liban)

– ” Thin Line ” du réalisateur Faouzi Djemal (Tunisie)

– ” Le Fleuriste ” du réalisateur Chamakh Bouslama (Tunisie)

– ” Amid Summer & Winter ” du réalisateur Shady Fouad (Egypte)

– ” The Crossing ” du réalisateur Ameen Nayefh (Palestine)

– ” Nadia’s Visa ” de la réalisatrice Elyan Hanadi (Jordanie)

Compétition officielle des films Documentaires

Longs-métrages

– ” Amal ” du réalisateur Mohamed Siam (Egypte)

– ” De Père en Fils ” du réalisateur Talal Derki (Syrie)

– ” Erased, Ascent of the Invisible ” du réalisateur Ghassan Halwani (Liban)

– ” Fahavalo, Madagascar 1947 ” de la réalisatrice Marie-Clémence Andriamonta-Paes (Madagascar)

– ” Le Futur dans le Rétro ” du réalisateur Jean-Marie Tento (Cameroun)

– ” Kinshasa Makambo ” du réalisateur Dieudo Hamadi (Congo RDC)

– ” Rencontrer Mon Père ” du réalisateur Alassane Diago

– ” Silas ” de la réalisatrice Anjali Nayar (Afrique du Sud)

– ” Tranche de Vie ” du réalisateur Nasreddine Shili (Tunisie)

– ” We Could Be Heroes ” de la réalisatrice Hind Bensari (Maroc)

” You Come From Far Away” de la réalisatrice Amal Ramsis (Egypte)

Courts-métrages

– ” I am Sherif ” du réalisateur Tebotho Edkins (Afrique du Sud)

– ” I Signed The Petition ” du réalisateur Mahdi Flifel (Palestine)

– ” Sofisme ” du réalisateur Younes Ben Hajira (Tunisie)

– ” Kedougou ” du réalisateur Mamadou Gueye (Sénégal)

– ” Lakana ” du réalisateur Lova Nantenaina (Madagascar)

– ” Nooteel ” du réalisateur Pape AbAbdoulaye Seck (Sénégal)

– ” Resonances ” du réalisateur Nicolas Khoury (Liban)

– ” Survivors of Firdous Square ” du réalisateur Adel Khaled (Irak)