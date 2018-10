Tunisie : La garde nationale publie la liste des routes coupées suite aux inondations

La direction générale de la garde nationale a publié la liste des routes coupées à cause des pluies diluviennes qui ont provoqué d’importantes inondations dans différentes régions. Voici la liste des routes coupées :

La route nationale numéro 16 : reliant Tamerza et Midès dans le gouvernorat de Tozeur et ce suite à la crue de l’Oued Midès.

La route locale numéro 840 entre reliant Foussena et la route nationale numéro 17 au niveau de l’entrée de la ville de Foussena après la crue de l’oued Gargour.

La route nationale numéro 15 reliant Feriana et Bouchebka à Kasserine et ce au niveau de la région de Bouhaya après la crue de le l’Oued Bouhaya.

La route nationale numéro 17 reliant Foussena et khmouda au niveau de la région de Herich après la crue de l’Oued Herich.

La route non numérotée reliant Khmouda et Laâyoun à Kasserine au niveau de la région Awled Bounjeh après la crue de l’Oued de Khmouda.

La route non numérotée reliant Laâyoun et Sbitla à Kasserine et ce au niveau de la région de Berk Laâyoun après la crue de l’Oued El Berk.

La route non numérotée entre Hassin Ferid et Bir Lahfay au niveau de la région d’El Ekra Hassi Ferid après la crue de l’Oued El Ekra.

La route non numérotée entre Hassi Ferid et Bir Lahfay au niveau de la régon Hechim Hassi Ferid après la crue de l’Oued Hechim.

La route nationale numéro 15 reliant Feriana et Majel Bel Abbès à Kasserine au niveau du croisement de Soula Majel Bel Abbès et ce après la crue de l’Oued Soula.

La route non numérotée entre Hassi Ferid et Feriana à Kasserine au niveau de Douar El Faka après la crue de l’Oued El Faka.

La route régionale numéro 201 reliant El Rmitha et Tamerza à Tozeur au niveau de la région Rmitha après la crue de l’Oued Ferid.

La route non numérotée entre Faj Bouzaiène et El Ferid à Tozeur au niveau de la région Fazj Bouzaiène et ce après la crue de l’Oued El Ferid.

La route régionale numéro 182 reliant Kasserine et Bouzguem à Kasserine à cause de la crue de l’Oued Baïr. Le passage par la ceinture périphérique demeure possible.

La route régionale numéro 71 reliant El Ksour et Rouhia au niveau de la région Zitouna El Ksour au Kef après la crue de l’Oued Houilet. Les conducteurs pourront passer par la route nationale numéro 4.

La route locale numéro 661 reliant Rouhia et Hebabsa à Siliana et ce à cause de la crue de l’Oued Rouhia.

La direction générale de la garde nationale a appelé les usagers de la route à se conformer au code de la route et à prendre les précautions nécessaires.

Les numéros du Centre national de renseignements de la Garde nationale et de la Salle des opérations de la police de circulation: 71.960.448 – 71.790.274 ont été mis à disposition des citoyens.