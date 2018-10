Coupe de Tunisie (1er tour préliminaire/ligue 2) : Résultats complets

Résultats complets du premier tour préliminaire de la coupe de Tunisie (2018-2019) réservés aux équipes de la Ligue 2, disputé dimanche :

Dimanche :

CS Jebeniana – SC Ben Arous 1-1 (3-4 tab)

A Béja:

O. Béja – ES Zarzis 1-0

A Sfax 2 mars:

SS Sfaxien – AS Marsa 0-1

A Sidi Bouzid:

O.Sidi Bouzid – Jendouba Sport 1-2

A Korba:

CS Korba – AS Ariana 1-1 (2-4 tab)

A Soliman:

AS Soliman – ES Hammam-Sousse 2-0

A Menzel Bourguiba:

SA Menzel Bourguiba – ES Radès 2-1

A Gafsa:

EGS Gafsa – CO Kerkennah 1-0

A Oued Ellil:

AS Oued Ellil – CO Médenine 1-1 (7-6 tab)

A Djerba:

AS Djerba – US Siliana 5-1

Samedi :

A Midoun:

ES Jerba – Sfax RS 1-0

A Chebba:

CS Chebba – AS Kasserine 3-2