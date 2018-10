Collision en Corse : Un barrage anti-pollution autour des navires Ulysse et Virginia

Un barrage anti-pollution a été mis en place autour des navire tunisien Ulysse et chypriote Virginia, entrés en collision dimanche au Nord-Ouest du cap Corse et séparés jeudi soir.

Ce barrage doit permettre de prévenir tout risque de pollution supplémentaire qui pourrait s’échapper des cuves du Virginia lors des opérations de récupération d’hydrocarbures.

Les actions de dépollution sont régies par l’accord permanent RAMOGEPOL qui unit la France, Monaco et l’Italie en cas de pollution maritime et qui a été activé. Plusieurs navires français, italiens et Agence européenne de la Mer sont actuellement sur zone.

Des équipes françaises et italiennes ont continué à collecter les hydrocarbures relocalisés au nord-ouest de la zone de la collision.

Près de 150 m3 de mélange hydrocarbure/eau de mer ont été récupérés, et stockés au fur et à mesure sur le Brezzamare (bâtiment de l’agence Européenne de Sécurité Maritime (AESM) pour être retraités plus tard dans une filière adéquate, avait indiqué la Préfecture Maritime de la Méditerranée.

Dimanche matin vers 07h30, le navire roulier tunisien Ulysse est entré en collision avec le porte-conteneurs chypriote CLS Virginia alors au mouillage à environ 28km au nord du cap Corse en haute mer. Aucun blessé n’est à déplorer dans cet accident. La collision a causé une brèche dans les soutes du porte-conteneurs. Ce ruban de pollution s’éloigne actuellement des côtes de Corse.