Le GICA, gestionnaire du Food Quality Label Tunisia pour la harissa tunisienne, continue sa

démarche promotionnelle internationale pour la Harissa tunisienne labellisée, avec l’appui

du projet PAMPAT, financé par le Secrétariat d’Etat à L’Economie Suisse -SECO et mis en

œuvre par l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel- ONUDI, et

organise un évènement culinaire en marge de sa participation, ainsi que celle des six

entreprises tunisiennes de harissa labellisée au salon SIAL à Paris, du 21 au 25 octobre

2018 .

Les activités de promotion à l’international pour la harissa se multiplient et se diversifient. La harissa avec son nouveau label a déjà été exposée dans plusieurs salons professionnels en Europe ainsi qu’aux Etats-Unis et en Russie. Une dynamique de collaboration sous le drapeau tunisien s’est consolidée depuis 2015 parmi les entreprises de harissa certifiée.

Grâce au label, le renforcement de la notoriété de la harissa de qualité supérieure a des retombées positives sur toutes les entreprises tunisiennes certifiées et représente ainsi une réussite partagée.

L’évènement baptisé « La Harissa Tunisienne s’invite à Paris » s’inscrit dans une approche

d’internationalisation de la harissa tunisienne en tant qu’ingrédient culinaire, et aura lieu le

mardi 23 octobre à la Maison de Tunisie à Paris, en présence de son Excellence l’Ambassadeur de Tunisie en France et de personnalités tunisiennes et de l’univers gastronomique français représentant notamment L’Académie Culinaire de France

L’Association des Cuisiniers de France, L’Association des Maîtres Cuisiniers De France, Les

Disciples Escoffier International, Les Disciples Escoffier Grand Lyon ainsi que l’International Club Les Toques Blanches.

Les Toques Blanches France et Tunisie s’allient pour l’Harissa Tunisienne !

Le Chef Abderrazak KADDACHI, membre de l’international club Toques Blanches France depuis 1982 et Président des Toques blanches Tunisie et M. Jean Pierre CASSAGNE Président des Toques Blanches France seront les parrains d’un cooking show spécial Harissa Tunisienne.

L’évènement « LA HARISSA TUNISIENNE S’INVITE A PARIS » s’organise en étroite

collaboration avec les Toques blanches France et Tunisie qui assureront un cooking show

tuniso-français et une dégustation de recettes créatives à base de la Harissa Tunisienne créées spécialement pour l’évènement. Les recettes seront dévoilées après le cooking show sous forme d’un livret qui sera distribué aux invités et aux journalistes culinaires et bloggeurs français conviés à l’évènement.

L’international Club Les Toques Blanches

L’international Club Les Toques Blanches est une association, légalement reconnue, créée en 1980 ayant pour but de regrouper dans le monde entier, les professionnels de la

Restauration et de l’Hôtellerie de Qualité : Cuisiniers, Chefs, Pâtissiers, Traiteurs, Sommelier.

La section France est née à l’initiative de Maurice Brasier, chef du Méridien Porte Maillot,

avec le soutien de Paul Bocuse et de Joël Robuchon.

Le Club est présent dans 88 pays repartis sur tous les continents et regroupant plus de 6000 adhérents à travers le monde.

International Club Les Toques Blanches Tunisie

Membre de l’international club Toques Blanches France depuis 1982, Chef Abderrazak

KADDACHI a créé en 2015 un club international Toques Blanches Tunisie avec l’appui du

club les Toques Blanches France.

L’association est dirigée par un bureau directeur composé de grands Chefs de renommée

nationale et internationale dans le domaine de la gastronomie. Au plus fort de son

rayonnement, le club a été présent par ses membres actifs dans plusieurs pays pour

représenter la Tunisie en Algérie, au Maroc, aux U.S.A, en Arabie Saoudite, et en Grèce.

Parmi ses multiples prérogatives figurent le Développement ainsi que la promotion de la

cuisine tunisienne à l’international.

L’événement qui se déroulera en marge du SIAL pour la promotion de la Harissa tunisienne,

constitue pour les Toques Blanches France et Tunisie, une nouvelle étape dans la démarche

de collaboration pour une gastronomie qui puise ses inspirations dans différentes cultures et reflète l’ouverture sur de nouvelles tendances culinaires.