Création d’une Fondation Maya Jribi pour l’habilitation politique de la femme

La sœur de Maya Jribi et des amis de la défunte secrétaire générale du Parti Al Joumhouri se sont regroupés pour lui rendre un hommage particulier et perpétuer sa mémoire en créant la “Fondation Maya Jribi pour l’habilitation politique de la femme“.

Les fondateurs en sont Nejla Jribi (présidente, sœur de la défunte), Maya Ouleslati, Rachid Khechana, Ezzedine Gargouri, Tej Elmolk Aouicha, Slaheddine Jribi, et Chedli Fareh.

Cette fondation entend «mener des études de terrain et organiser de stages de formation et de soutien à la femme, permettre à la femme d’accéder aux centres de prise de décision», pour l’habiliter à prendre part aux échéances électorales et, plus généralement, à être en mesure de gérer des structures de l’Etat.