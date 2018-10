Tunisie : Al-Massar appelle à soutenir les efforts du collectif de défense dans l’affaire des assassinats politiques

Le parti ” Al-Massar ” a appelé lundi toutes les forces démocrates et progressistes (partis politiques et des organisations de la société civile) à soutenir les efforts du collectif de défense dans l’affaire des assassinats politiques et à défendre l’indépendance de la justice en tant que garant pour consacrer la justice et mener à terme le processus de transition démocratique pacifique.

Dans une déclaration rendue publique à l’issue de la réunion de son bureau politique tenue dimanche, il a appelé le ministère public et le ministère de l’Intérieur à répondre aux revendications du Collectif de défense et à ouvrir une enquête sérieuse et globale sur l’existence d’un éventuel appareil sécuritaire secrète appartenant à un parti au pouvoir.

A ce propos, il s’est déclaré étonné du mutisme des institutions de la présidence de la République et de la présidence du gouvernement face à telles révélations.

Le premier point du Document de Carthage 1 était la révélation de toute la vérité sur les assassinats politiques, en tant que partie intégrante de la guerre contre le terrorisme, a-t-il tenu à rappeler.

Le ministère Public près le Tribunal de première instance de Tunis a ordonné ce lundi l’ouverture d’une enquête sur les récentes révélations du collectif de défense de Chokri Belaid et Mohamed Brahmi lors de la conférence de presse tenue le 2 octobre couran.

Joint par l’agence TAP, le porte-parole du pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme Sofiène Selliti a expliqué que le ministère public avait confié le dossier à un juge d’instruction du pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme.