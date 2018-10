Ligue 1 : Le CS Sfaxien remporte le Classico face à l’Espérance

Le CS Sfaxien a remporté le classico face à l’Esp’rance Sportive de Tunis (2-0), dimanche à Sfax en clôture de la 4ème journée du championnat de Tunisie de la ligue 1 du football professionnel.

Les protégés de Ruud Krol ont ouvert le score à la 32e minute par Aymen Harzi et Firas Chaouat à doublé la marque dans le temps additionnel (90+2).

Le CS Sfaxien qui enregistre un beau troisième succès depuis le début de la saison, se hisse en en tête du classement avec 10 points en compagnie du Stade Tunisien qui a réussi une belle performance samedi à Radès, en infligeant une sévère défaite au Club Africain (4-1).

Les sang et or note-t-on ont terminé le match à 9 après l’expulsion de Frank Kom et de Sameh Derbali, restent à la 7e place en autant de points mais avec un match en moins.

Dans le derby sahelien à Sousse, l’Etoile du Sahel s’est imposée devant l’US Monastir sur le score de 5 buts à 3.

L’Egyptien Amr Marai à ouvert le score dès la 5e minute avant de doubler la marque trois minutes après. Firas Belarbi a creusé l’écart à la 17′ et le 5e but a été inscrit par Maher Hannachi en deuxième mi-temps (50′). Les buts des Usémistes ont été marqués par Fadi Arfaoui (40′), Rafik Kabou (40′), Fedi Arfaoui (63′) et Idrissa Kouyaté (75).

Les sahéliens qui ont un match en moins, se hissent à la 4ème place avec 7 points alors que l’US Monastir se retrouve à la dernière place (1 point) en compagnie de l’ES Metlaoui.

Le CA Bizertin qui était mené sur son terrain 2-0 en première mi-temps devant le CS Hammam-Lif a réalisé une belle remontada en deuxième période pour s’imposersur le score de 3 buts à 2.

Le club de la banlieue sud avait pris l’avantage sur un doublé de Gaieth Seghaier (39′ et 53′) s’est fait surprendre en deuxièem période par des cabistes accrocheurs qui ont réussi à renverser la vapeur en inscrivant trois buts en sept minutes grâce à un but contre son camp de Farès Meskini (58′), Youssoupha Mbengue (60′) et Ibrahima Watara (65′).

Une belle opération qui permet aux protégés de Montassar Louhichi de rejoindre en tête du classement le Stade Tunisien et le CS Sfaxien alors que le CS Hammam-lif reste enlisé à la 12ème place avec 12 points.

Samedi, l’AS Gabès a décroché son premier succès de la saison en battant à domicile l’ES Metlaoui (2-1) et dans l’autre derby du sud, l’US Ben Guerdane et l’US Tataouine se sont partagées les points (2-2) tandis que la JS Kairouan s’est contenté du nul à domicile devant le Stade Gabésien (2-2).

Le Championnat, rappelle-t-on, observera une trêve de deux semaines en raison de la double confrontation de la sélection nationale face au Niger le 13 octobre à Radès et le 16 à Nyamey, pour le compte des 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations Cameroun 2019 (groupe J).