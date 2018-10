Tunisie : Premières journées parlementaires de la Coalition nationale les 6 et 7 octobre à Nabeul

Marouen Felfel, membre du bloc parlementaire Coalition nationale, a indiqué que l’organisation des premières journées parlementaires de la coalition, les 6 et 7 octobre, à Nabeul, intervient dans le cadre de la mise en place d’un plan de travail du groupe parlementaire pour la nouvelle année parlementaire.

Felfel a déclaré, samedi, à l’agence TAP, que “le bloc va tout mettre en œuvre pour accélérer le parachèvement des institutions constitutionnelles (Cour constitutionnelle et Instance supérieure indépendante pour les élections) et l’adoption des projets de loi programmés, tout en soutenant le gouvernement et les projets de réforme urgents”.

Il a, dans ce sens, souligné la détermination de la Coalition nationale à jouer le rôle d’un bloc “constructif”, expliquant que le soutien au gouvernement est un “soutien critique” visant à surmonter les difficultés de l’institution législative et parachever le processus constitutionnel.

Selon Felfel, le nouveau bloc qui regroupe 47 députés est le deuxième groupe parlementaire à l’ARP, rappelant que la coalition demeure ouverte à de nouvelles adhésions.

S’agissant des priorités de la coalition, Felfel a indiqué que le travail sera axé sur l’accélération de l’installation de la Cour constitutionnelle et l’élection d’un président pour l’ISIE.

Interrogé sur le changement de groupe parlementaire, Felfel a estimé qu’il s’agit d’un “phénomène sain” qui tranche avec la rigidité des régimes non démocratiques.

Pour lui, l’élection des partis politiques est effectuée sur la base de programmes. “Quand les partis se désengagent de leurs programmes et ne tiennent pas leurs promesses, le député s’affranchit de la logique partisane et œuvre pour l’intérêt public”, explique-t-il.