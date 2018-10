Tunisie – JCC 2018 : 11 projets de films de 7 pays sélectionnés à l’atelier TAKMIL

Le comité directeur de la 29ème édition des Journées Cinématographiques de Carthage (JCC, 3-10 novembre 2018), a annoncé la liste des projets sélectionnés dans le cadre de l’atelier TAKMIL 2018, de la plate-forme professionnelle des JCC, Carthage PRO. Il s’agit de 11 films en provenance de sept pays: la Tunisie, l’Algérie, l’Egypte, l’Irak, le Liban, le Rwanda et la Syrie.

L’Atelier ” TAKMIL ” qui se tiendra les 5, 6 et 7 Novembre 2018, accueillera des films de fiction et documentaires, africains et arabes, en phase de postproduction. Les cinéastes et producteurs sélectionnés seront invités à Tunis et rencontreront des professionnels de l’industrie cinématographique internationale pour présenter leurs films à un jury. Des bourses d’aide à la finition seront attribuées aux lauréats.

Ci-après la liste des 11 projets sélectionnés:

– ” Le royaume de Malika ” de Hassen Ferhani. Documentaire (Algérie)

– ” L’Algérie en Auvergne ” de Lina Soualem. Documentaire (Algérie)

– ” Certified Mail” de Hisham Saqr. Fiction (Egypte)

-“Haifa Street” de Mohanad Hayal. Fiction (Irak)

– “A home of one’s own” de Ruba Atiyeh. Documentaire (Liban)

– “L’oeil de l’Architecte” de Nadim Mishlawi. Documentaire (Liban)

– “Nameless” de Wa Nkunda Mutigandawa. Fiction (Rwanda)

– “Temporarily” de Reham Alkassar. Docu-fiction (Syrie)

– “Porto farina” de Ibrahim Letaief. Fiction (Tunisie)

– “Fathallah TV” de Wided Zoghlami. Documentaire (Tunisie)

– ” Avant qu’il ne soit tard ” de Majdi Lakhdhar. Fiction (Tunisie)