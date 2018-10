Tunisie : 26 étudiants malvoyants entameront leurs cours à partir de la semaine prochaine

Après un retard dans le démarrage des cours, 26 étudiants malvoyants inscrits à la filière de physiothérapie à l’école supérieure des sciences et techniques de la santé à Tunis entameront leurs études à partir de lundi prochain 08 octobre, annonce un communiqué publié, jeudi, par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

D’après la même source, l’opération d’inscription des étudiants à l’école supérieure des sciences et techniques de la santé à Tunis et leur installation au foyer universitaire se déroulent dans de bonnes conditions.

Le ministère précise que le retard dans le démarrage des cours est dû, essentiellement, à des difficultés liées à la capacité d’accueil dans la filière de physiothérapie vu l’augmentation du nombre de redoublants inscrits en 1ère année et au manque du personnel enseignant et des équipements nécessaires de formation et d’encadrement dans cet établissement universitaire.

Le communiqué indique qu’aussitôt informé de la situation, le ministère a organisé une série de réunions pour examiner les solutions en coordination avec la direction de l’établissement et les départements concernés (ministères de la santé et des affaires sociales), faisant observer qu’il a été convenu d’aménager un nouveau local d’enseignement au sein de l’union des malvoyants pour améliorer la capacité d’accueil et ce, avec le soutien de la direction générale des bâtiments et des équipements au ministère de l’enseignement supérieur.

Par ailleurs, le personnel enseignant sera renforcé par des professeurs temporaires dans les matières théoriques, a indiqué le communiqué précisant que cet établissement bénéficiera, également, du renforcement de son budget.