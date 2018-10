Ligue 1 : Un classico et deux derbys au programme de la 4eme journée

Le Club sportif sfaxien (CSS) et le stade tunisien (ST) auront fort à faire ce weekend en championnat (4e journée de ligue 1 de football) face à deux adversaires de taille, en l’occurrence l’Espérance sportive de Tunis et le Club africain.

Une première dans le championnat tunisien, le classico CSS-EST sera arbitré par l’égyptien Mahmoud El Banna qui sera assisté par ses compatriotes Samir Jamel et Youssef El Boussati.

Le CSS avec sa jeune formation est tenu de conforter sa place de leader du championnat (1er avec 7 pts) face à une formation espérantiste déterminée à rectifier le tir et à recoller à la tête du classement après avoir été tenu en échec lors de la précédente journée par le stade tunisien.

Les sang et or, tenants du titre (5e avec 4 pts), et qui fêtent cette année le centenaire du club compte, entre autres objectifs, garder le trophé et revenir de leur déplacement à Sfax avec les trois points de la victoire pour aborder avec plus de sérénité la demi-finale retour de la Ligue des champions africaine, après avoir concédé la défaite (0-1), mardi dernier au Luanda face au Primeiro de Agosto.

De leur côté, les stadistes (co-leader avec 7pts), tenteront de rééditer la performance de la 3e journée et de livrer une belle prestation à l’occasion de l’un des deux derbys de la semaine qui l’opposera au club africain.

Le club africain (7e avec 4 pts) avait, rappelle-t-on, essuyé une défaite inattendue en déplacement à Gabès le 15 septembre dernier contre le Stade gabésien et peine à trouver ses marques malgré une victoire et un nul à son actif.

L’autre équipe de tête, le Club athlétique bizertin (7 pts) accueillera un promu pour le compte de la 4e journée, à savoir, le club sportif d’Hammam-Lif qui figure à la 10e place avec seulement deux points et à qui manque un match.

Le club phare de la banlieue sud compte à ce stade de la compétition deux nuls, en attendant le match retard contre l’Espérance sportive de Tunis.

S’agissant du deuxième derby de la semaine, il opposera à Sousse, l’Etoile sportive du Sahel (4e avec 4pts) et à qui manque un match, à l’Union sportive Monastirienne (12e avec 1pts).

L’Etoile éliminé par l’Espérance de Tunis de la Ligue des champions africaine est appelée à se racheter vis-à-vis de son public, et l’occasion s’y prête avec un derby traditionnellement très disputé.

L’US Monastirienne et après deux défaites et un nul, se doit, quant à elle, de jouer pour la gagne pour espérer quitter le bas du tableau.

Programme de la 4e journée

Samedi 6 octobre:

A Radès:

C.Africain – Stade tunisien

A Kairouan:

JS Kairouan – S.Gabésien

A Gabès :

AS Gabès – ES Métlaoui

A Ben Guerdane:

US Ben Guerdane – US Tataouine

Dimanche 7 octobre:

A Bizerte:

CA Bizertin – CS Hammam-lif

A Sousse:

ES Sahel – US Monastir

A Sfax:

CS Sfaxien – Espérance de Tunis

Classement : Equipes Pts J. G N D Bp Bc Diff

1- Club Sportif Sfaxien 7 3 2 1 0 5 2 +3

2- Club A Bizertin 7 3 2 1 0 4 1 +3

3- Stade Tunisien 7 3 2 1 0 4 2 +2

4- ES Sahel 4 2 1 1 0 3 0 +3

5- ES Tunis 4 2 1 1 0 3 1 +2

6- US Ben Guerdane 4 3 1 1 1 2 2 0

7- Club africain 4 3 1 1 1 1 1 0

8- Stade gabésien 4 3 1 1 1 1 1 0

9- US Tataouine 3 3 1 0 2 3 5 -2

10- CS H-Lif 2 2 0 2 0 0 0 0

11- JS Kairouanaise 2 3 0 2 1 1 4 -3

12- US Monastir 1 3 0 1 2 2 4 -2

13- ES Métlaoui 1 2 0 1 1 0 2 -2

14- AS Gabés 0 3 0 0 3 2 6 -4