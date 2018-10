Tunisie : Nouvelles révélations sur l’assassinat de Belaîd et Brahmi

Le Collectif de défense de Chokri Belaid et Mohamed Brahmi détient des informations importantes sur l’affaire d’assassinat des deux martyrs, a indiqué, mardi, Me Nizar Snoussi, membre du collectif, faisant savoir que ces données seront révélées pour la première fois.

” Il s’agit de preuves irréfutables “, a lancé Snoussi lors d’une conférence de presse à Tunis sous le thème : “l’organisation d’Ennahdha après la révolution et ses liens avec les assassinats politiques”, dénonçant ce qu’il qualifie de vol de dossiers judiciaires et d’objets saisis en lien avec l’affaire. D’après lui, ces dossiers n’ont pas encore été livrés à la Justice.

Me Souheil Medimegh, membre du Collectif de défense, du parti des Patriotes démocrates unifié et du Courant Populaire avait indiqué, il y a quelques jours à TAP que la conférence de presse de mardi sera consacrée à la présentation de nouvelles révélations sur l’assassinat de Belaid et Brahmi.

Selon l’avocat, le collectif de défense détiendrait des preuves sur l’existence d’une structure organisée responsable des deux assassinats politiques dont les ramifications se recoupent avec le Mouvement Ennahdha et dont certains membres occupent des postes au pouvoir.

Le collectif de défense est parvenu, également, à la conclusion que les deux affaires sont liées, avait-il ajouté signalant que des documents secrets seront dévoilés, au cours de cette conférence, sur l’existence d’un organisme spécial appartenant à Ennahdha et sur ses liens avec les deux assassinats.

Les deux martyrs Chokri Belaid et Mohamed Brahmi ont été assassinés respectivement le 6 février 2013 et le 25 juillet de la même année, à six mois d’intervalle. Les membres du collectif de défense estiment que les deux qu’il y a une manipulation de documents et de processus dans les deux affaires.