Ariana : Hommage aux femmes à la municipalité de Soukra

La municipalité de Soukra a organisé, jeudi, une cérémonie en l’honneur des femmes actives dans divers domaines, à l’occasion de la Fête nationale de la femme. Étaient présentes à cette cérémonie, des députées, des mairesses dont Souad abderrahim (pour la ville de Tunis), ainsi que des femmes d’affaires.

La commission de la femme et de la famille relevant de la municipalité de Soukra a voulu, à travers cet événement, “valoriser les efforts de la femme dans l’éducation des jeunes générations et sa contribution concrète à l’activité économique et aux affaires politiques”, a souligné la mairesse de Soukra, Fairouz Ben Jomaa. Et d’ajouter, la réussite de la femme aux élections municipales du 6 mai 2018, en remportant environ 130 mairies, lui confère “la responsabilité d’assurer le meilleur servir au citoyen”.