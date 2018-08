Ligue des champions d’Afrique de football : L’Espérance de Tunis et l’Etoile du Sahel visent à conserver le leadership

Après avoir composté prématurément leurs tickets pour les quarts de finale de la Ligue des champions d’Afrique de ootball, l’Espérance de Tunis et l’Etoile du Sahel tenteront chacun de conserver le leadership de leur groupe, en accueillant respectivement Al Ahly d’Egypte, vendredi à Rades, et Primeiro Agusto d’Angola, samedi à Sousse, pour le compte de l’avant-dernière journée de la phase de poules.

L’Espérance de Tunis occupe la tête du classement de la poule A avec 10 points, à trois longueurs d’Al Ahly, tandis que l’Etoile du Sahel est aux commandes de la poule B avec 10 points, à cinq longueurs de son adversaire du jour.

Un point donc suffit aux deux représentants tunisiens pour s’emparer définitivement de la première place qui permet à son détenteur de disputer les quarts de finale retour à domicile.

La formation “sang et or” accueillera vendredi à Radès les Egyptiens d’Al Ahly à partir de 20h00, dans un match au sommet qui opposera les deux prestigieuses équipes nord-africaines. Les espérantistes ont été vainqueurs de l’épreuve à deux reprises, en 1994 et 2011, et ont atteint la finale en 1999, 2000, 2010 et 2012, alors que les Cairotes détiennent le record de titres avec 8 sacres remportés en 1982, 1987, 2001, 2005, 2006, 2008, 2012 et 2013, après avoir perdu trois finales.

Le match s’annonce donc passionnant et intense compte tenu de la volonté des équipes de réaliser un remarquable parcours qui les conduirait au sommet de la hiérarchie continentale.

Lors des journées précédentes, les “sang et or” ont tenu en échec Al Ahly à Alexandrie (0-0), puis remporté trois victoires face respectivement Township Rollers du Botswana (4-1) et Kampala City (3-2 à Radès et 1-0 à Kampala).

Le match aura lieu vendredi à 20h00 et sera dirigé par l’arbitre gabonais Eric Arnaud Otogo Castane.

De son côté, l’Etoile du Sahel recevra son adverdaire angolais, samedi à 20h00, au stade olympique de Sousse, avec l’espoir de continuer son parcours dans les meilleures conditions.

Outre l’expérience et le niveau technique des joueurs, les protégés de Chiheb Ellili partent avec un avantage confortable qui leur permet d’être à l’abri de toute mauvaise surprise.

Auteur d’un parcours exceptionnel, la formation étoilée compte un match nul avec Primeiro Agusto à Lunada (1-1) et trois succès face à Zesco United (2-1) et Mbabane Swallows (3-0 et 2-0 à Sousse). La rencontre sera arbitrée par le Congolais Jean-Jacques N’dala.