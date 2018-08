Ligue des champions : Al-Ahly a effectué sa première séance d’entraînement à Radès

L’équipe d’Al Ahly d’Egypte est arrivée mercredi à Tunis où elle a effectué le soir sa première séance d’entrainement dans le stade annexe de Radès, en prévision de son match face à l’Espérance de Tunis, prévu vendredi à Radès à partir de 20h00, pour le compte de la 5e journée de la phase de poules de la Ligue des champions d’Afrique de football.

L’arrière-gauche de l’équipe, Aymen Achraf, a souligné l’importance du match et la détermination de ses coéquipiers à décrocher les trois points de la victoire, rapporte le site officiel du club.

“L’Espérance de Tunis est une grande équipe, mais nous sommes décidés à remporter le match et arracher le leadership du groupe”, a ajouté le joueur.

L’arrière-gauche de l’équipe s’est dit par ailleurs heureux d’évoluer dans ce poste où il se sent plus à l’aise que dans le poste de défenseur central, et ce malgré la grande concurrence sur ce poste de la part ses ses coéquipiers Ali Maaloul et Sabri Rahil, et qui sert en premier lieu l’intérêt de l’équipe, a-t-il dit.

Rappelons que l’entraineur d’Al Ahly, le Francais Patrice Carteron tiendra cet après-midi un point de presse à partir de 18h00, avant de diriger sa dernière séance d’entraînement dont le premier quart d’heure sera ouvert à la presse.

L’Espérance de Tunis occupe la tête du classement de la poule A avec 10 points, à trois longueurs d’Al Ahly.