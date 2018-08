1 million de téléchargements de l’application mobile de Tayara

Le site Tayara vient d’annoncer que son application mobile vient de passer le cap de 1 million de téléchargements sur le Play Store, à travers une vidéo rétrospective originale qui retrace l’évolution du site depuis son lancement en 2012.

A l’heure où il est fortement recommandé à tous les lanceurs de sites e-commerciaux de tenir compte en premier lieu des utilisateurs du téléphone portable, Tayara se montre à la pointe des avancées dans ce domaine en Tunisie.

Lancé par le géant scandinave Schibsted Classified Média, le site Tayara s’est rapidement retrouvé propulsé au sommet du top 10 des sites web tunisiens…

Depuis 2015, Tayara s’affirme comme la plus grande Marketplace et premier acteur digital sur tous les écrans de la Tunisie: 1,6 milliard de pages vues pour l’année 2017.

Les statistiques montrent que plus de temps est consacré à consulter les annonces par mobile que par ordinateurs. Cette tendance est confirmée par les chiffres présentés par Tayara. Sur plus de 2,4 millions d’utilisateurs uniques mensuels, plus 75% accèdent à Tayara à partir de terminaux mobiles.

Simple, pratique et surtout sécurisée, cette application facilite le quotidien de ses utilisateurs en leur permettant d’accéder à des millions d’annonces dans plusieurs catégories et de vendre des biens et des services via la plateforme.