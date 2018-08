Tunisie – Météo : Ciel nuageux avec pluies isolées, températures entre 30 et 39°c

Des passages nuageux sont progressivement abondants mardi l’après-midi avec cellules orageuses accompagnées de pluies isolées sur les régions ouest et le sud-est.

Vent de secteur Sud sur le nord et le centre et de secteur Est sur le sud; faible à modéré de 15 à 25 km/h et dépassant temporairement 60 km/h sous orages puis tournant au secteur Nord l’après-midi sur le nord. Mer peu agitée à agitée sur le nord. Températures maximales comprises entre 30 et 35°C sur les régions côtières Est et les hauteurs, entre 35 et 39°C ailleurs.

Prévisions pour Mercredi 15 Août 2018

Nuages parfois abondants avec pluies temporairement orageuses sur le nord, le centre et localement le sud. Vent de secteur Nord sur le nord et secteur Est sur le centre et le sud faible à modère de 15 à 30 km/h et se renforçant l’après-midi près des côtes nord et sur le sud. -Mer peu agitée à agitée sur le nord et dans le golfe de Gabès.

Températures maximales comprises entre 28 et 33°C sur le nord, le centre et le sud-est et entre 36 et 40°C ailleurs.