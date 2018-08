Tunisie : Lancement du “Trophée de la Femme Manager de l’année”

Un appel à candidatures pour le trophée de la femme Manager de l’année sera lancé la dernière semaine du mois d’août, à l’occasion de la fête de la femme.

Il s’agit, selon un communiqué publié mardi par la Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie (Conect), de la première édition du ” Trophée de la femme Manager de l’année “, dont le lancement a été annoncé le jour anniversaire de la femme tunisienne.

Lancée par la Conect avec le concours de la société ALMA’s, FACE Tunisie et la revue ” Le Manager ” et ENGIE, cette initiative a pour vocation de promouvoir le leadership économique féminin, de mettre en lumière des parcours exceptionnels de femmes servant de rôle-modèle aux jeunes générations, d’apporter plus d’éclairages sur la condition des femmes leaders et managers et de contribuer à l’améliorer, lit-on dans le même communiqué.

La cérémonie de remise des trophées se tiendra le 15 novembre 2018 en marge de la 22e édition du Forum d’affaires ” Futurallia ” qui aura lieu, à Tunis du 14 au 16 novembre 2018.